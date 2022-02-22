Что думают москвичи о признании независимости ДНР и ЛНР?

Владимир Путин в прямом эфире подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Корреспондент ФАН узнал мнение жителей столицы по этому вопросу.

Большинство прохожих поддержали решение российского лидера, отметив, что признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик — это важный шаг для наведения миропорядка на этой многострадальной территории, где живет огромное количество русских.

«Путин прав. Мы — за. Спасти наших людей в Донбассе — вот главное», — отметил один из опрошенных.

Подробнее о том, что говорили прохожие — узнаете в нашем репортаже.