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Что думают москвичи о признании независимости ДНР и ЛНР?

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 09:59
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Владимир Путин в прямом эфире подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Корреспондент ФАН узнал мнение жителей столицы по этому вопросу.

Большинство прохожих поддержали решение российского лидера, отметив, что признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик — это важный шаг для наведения миропорядка на этой многострадальной территории, где живет огромное количество русских.

«Путин прав. Мы — за. Спасти наших людей в Донбассе — вот главное», — отметил один из опрошенных.

Подробнее о том, что говорили прохожие — узнаете в нашем репортаже.

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