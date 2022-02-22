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Продюсер Виктор Дробыш растит «молодую Валерию»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:36
Шоу-бизнес
Продюсер Виктор Дробыш растит «молодую Валерию»
instagram.com  /  @vdrobysh

Москва, 22 февраля. Виктор Дробыш занимается раскруткой певицы Гузель Хасановой. Продюсер уверен, что исполнительница достигнет успеха, ведь она напоминает ему молодую Валерию.

Хасанова уже успела завоевать свою аудиторию не только миловидной внешностью, но и прекрасным вокалом. Недавно состоялась премьера ее песни «Как ты там?». По словам Дробыша, артистка уже имеет большой успех и зарабатывает много денег.

«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — заявил продюсер в эфире «Север-шоу» на RU TV.

Дробыш начал работу с Валерией после того, как она развелась со скандально известным продюсером Александром Шульгиным. В 2000 году артистка триумфально вернулась на сцену, представив свои новые хиты — «Часики», «Была любовь», «Ты грустишь» и другие.

Недавно Дробыш поделился мнением о судействе на шоу «Битва поколений». Продюсер считает молодых членов жюри «кровожадными».

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Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Виктор Дробыш растит «молодую Валерию»
Валерия продюсер дробыш певица Хасанова
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