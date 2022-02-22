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Глава МИД Китая обговорил с госсекретарем США Блинкеном ситуацию вокруг Украины

Политика
Глава МИД Китая обговорил с госсекретарем США Блинкеном ситуацию вокруг Украины
wikipedia.org  /  Agencia de Noticias ANDES / CC BY-SA 2.0

Пекин, 22 февраля. Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин обеспокоен развитием событий.

Ранее стало известно, что Организация Объединенных Наций не поддерживает решение Российской Федерации о признании независимости ЛНР и ДНР. По словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, организация жалеет об этом решении и заявляет о возможных «глобальных последствиях».

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