Несмотря на то, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР, обстрелы в Донбассе со стороны украинских военных продолжаются. Только сегодня утром поступила информация о том, что в ЛНР мирный житель получил ранение во время обстрела украинских военных.

Политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин напомнил ФАН, что в понедельник в ДНР был объявлен режим чрезвычайной ситуации — в результате обстрелов была выведена из строя одна из подстанций Южно-Донбасского водовода, республика осталась без питьевой воды.

«Донецк пытаются лишить и электроснабжения — обесточены шесть подстанций города. Одновременно поступали сообщения о проникновении украинских диверсантов и диверсионных групп на территорию ДНР — один диверсант, напомню, подорвался у донецкого вокзала при попытке установить взрывное устройство. Диверсионная группа прорвалась со стороны Мариуполя вглубь территории ДНР на юге республики, в Новоазовском районе (где расстояние между линией разграничения и российской границей сравнительно невелико). Подобные события, очевидно, провоцируют гуманитарный кризис в народных республиках — напомню о потоках беженцев, которые идут на территорию России», — рассказал Михаил Мошкин.

Вопрос в том, планирует ли киевский режим какие-либо масштабные действия с применением авиации (в том числе беспилотной), артиллерии и сухопутных сил, в том числе при поддержке бронетехники. Официально Киев отрицает подобные планы — глава МИД Дмитрий Кулеба в воскресенье объявил, что Украина «не планирует и не проводит никаких наступательных операций, потому что не хочет войны». Министр обороны Андрей Резников говорит о готовности Украины «обороняться», а главком ВСУ Валерий Залужный заверяет, что «информация о наступлении украинских военных» и силовом сценарии «освобождения» Донбасса не соответствует действительности.

Федеральное агентство новостей /

По сведениям разведки Народной милиции ДНР, у Вооруженных сил Украины есть план наступательной операции, который предполагает блицкриг — главный удар с северо-запада на юго-восток по линии Краматорск — Дебальцево, выход в течение трех суток на рубеж Алчевск — Енакиево, и еще через двое суток предполагается выход ВСУ к границе с Россией.

«Впрочем, высказывается и другое мнение. Согласно этой версии, украинская сторона ограничится сериями интенсивных обстрелов, подобными нынешним, без попыток развить наступление — но с заметной периодичностью. Цель этой изматывающей тактики — сделать жизнь людей в прифронтовых районах (и в тылу, учитывая диверсионные акты) невыносимой», — заключил Михаил Мошкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.