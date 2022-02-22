ВСУ подвергли минометному обстрелу населенный пункт Старомихайловка в ДНР

Донецк, 22 февраля. Киевские силовики обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Старомихайловка в ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрел произошел в 7:42. Бойцы ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Красногоровка.

«Выпущено 15 мин калибра 120 мм», — сообщили в военном ведомстве ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ подвергли обстрелу из крупнокалиберной артиллерии населенный пункт Дзержинское в Донбассе. Сообщалось также, что в Нижневартовске открыли пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, передает Infox.