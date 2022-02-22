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Полиция Москвы арестовала таксиста, сбившего 5-летнего мальчика и скрывшегося с места ДТП
Происшествия
Полиция Москвы арестовала таксиста, сбившего 5-летнего мальчика и скрывшегося с места ДТП
 /  ПолитРоссия

Москва, 22 февраля. Вчера, 21 февраля, в центре столицы таксист совершил наезд на пятилетнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Мальчик остался жив.

Согласно предварительной версии, шофер такси завершал маневр поворота, когда на светофоре зажегся зеленый свет для пешеходов, сообщает издание «Вести Подмосковья». В результате был совершен наезд на ребенка, и он был травмирован, а водитель тут же скрылся с места правонарушения. Сегодня стражи порядка установили личность таксиста. Водителя задержали. По факту ДТП проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший мальчик остался жив. Врачи зафиксировали у него ушибы и сотрясение головного мозга.

Ранее ФАН писал, что один человек погиб и двое пострадали при наезде иномарки на северо-востоке Москвы. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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