Захарова: Запад ввел бы санкции против России и без признания ЛДНР

Москва, 22 февраля. Россия не могла избежать санкционной политики Запада. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вера в то, что без признания Донецкой и Луганской народных республик Россия могла бы не сталкиваться с западными ограничениями, является заблуждением.

«Верить, что санкций Запада против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР — иллюзия», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР. Также лидер подписал договор о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой.

Сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.