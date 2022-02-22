Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 10:46
10:45
Спорт
УЕФА допускает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
10:43
Спорт
Валиева получила колье с сердцами на чествовании олимпийцев
10:40
Весь мир
Грянул гром: почему Украина с опозданием вспомнила о мире в Донбассе
10:39
Экономика
Минэнерго РФ считает цену нефти в 55-70 долларов оптимальной для рынка нефти
10:37
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан: первые санкции ЕС против России будут приняты уже 22 февраля
10:36
Происшествия
Тракторист провалился под лед и утонул на реке в Свердловской области
10:35
Общество
Дворник и прохожий спасли провалившегося под лед реки мальчика в Петербурге
10:34
Общество
Законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными внесли в Госдуму
10:33
Политика
Игорь Друзь: В отличие от выдуманных «кремлевских списков», на Украине есть сайт «Миротворец»
10:33
Происшествия
Водители пострадали при столкновении Mercedes и BMW на Кутузовском проспекте в Москве
Все новости

Захарова: Запад ввел бы санкции против России и без признания ЛДНР

Политика
Захарова: Запад ввел бы санкции против России и без признания ЛДНР
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 22 февраля. Россия не могла избежать санкционной политики Запада. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вера в то, что без признания Донецкой и Луганской народных республик Россия могла бы не сталкиваться с западными ограничениями, является заблуждением.

«Верить, что санкций Запада против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР — иллюзия», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР. Также лидер подписал договор о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой.

Сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: Запад ввел бы санкции против России и без признания ЛДНР
россия захарова лднр
Комментировать