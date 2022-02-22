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Аферисты выманили у амурчанина свыше 6,5 млн рублей
Общество
Аферисты выманили у амурчанина свыше 6,5 млн рублей
pixabay.com  / 

Благовещенск, 22 февраля. МВД России по Амурской области возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупном размере.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, в полицию с жалобой обратился мужчина, который рассказал, что лишился более 6,5 миллионов рублей по вине аферистов. По словам пострадавшего, в августе прошлого года он получил письмо с предложением хорошо заработать на акциях крупной энергетической компании и оставил заявку на сайте, указанном в письме, сообщает AmurInfo.

Потом ему позвонил мужчина, представившийся финансовым экспертом, и «помог» оформить на сайте личный кабинет и вложить первые средства, а затем еще и еще. Когда же горе-инвестор попытался обналичить «прибыль», у него ничего не получилось. Сейчас полиция пытается найти и задержать мошенников.

Ранее ФАН сообщал о том, как мошенники выманили у жительницы Нижнего Новгорода 6,8 миллиона рублей. Следуя указаниям аферистов, представившихся сотрудниками банка, женщина взяла четыре кредита и через банкоматы отправила деньги злоумышленникам. Полиция возбудила уголовное дело.

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мвд уголовное дело мошенничество
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