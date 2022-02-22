Эксперты рассказали, как наказать хулиганов, ослепляющих водителей лазером в момент вождения

Эксперты, принявшие участие в брифинге пресс-центра Медиагруппы «Патриот», обсудили проблему хулиганства с ослеплением лазерными лучами автомобилистов. По их мнению, наказать хулигана, ослепляющего водителей лазерным лучом, можно, но сложно по причине отсутствия правоприменительной практики наказания за данное преступление.

Водители все чаще начинают сталкиваться с новым видом хулиганства на дорогах, когда пассажиры других машин ослепляют водителей автомобилей лазерными лучами. По словам экспертов, такого хулигана можно попытаться привлечь к ответственности по статье 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Однако, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, сделать это очень трудно.

«Если с юридической точки зрения подходить, то под статью 267 хулигана будет трудно затащить, потому что нужно будет доказывать угрозу безопасности движения. А квалификация правонарушения в этом случае весьма размытая. Я даже не знаю, есть ли в автотехнической или в нормативно-правовой экспертизе способ доказать, что вам в глаза светят лазерной указкой. Кроме этого, чтобы доказать, что это лазерная указка, а не зеленый фонарик, вам придется доказывать когерентный характер луча, что сделать при помощи видеозаписи практически невозможно», — заявил автоэксперт.

Более реально, считает эксперт, привлечь хулигана к ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

«Тут судья наверняка согласится признать вину хулигана. Ответственность по этой статье поменьше, но тоже неприятна: хулигану светит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей», — отметил Дмитрий Попов.

Правда, отметил эксперт, правоохранители с большой неохотой берутся за расследование подобных инцидентов.

С коллегой согласен юрист Дмитрий Булавин.

«С точки зрения закона у нас правовая система будет реагировать только в том случае, когда инспекторам на месте либо законодатель, либо Верховный суд, либо вышестоящий орган скажут, что действия с лазерной указкой создают опасность для движения. Только после этого сотрудники полиции с точки зрения правоприменительной практики будут действовать на дорогах надлежащим образом: останавливать таких хулиганов и наказывать», — пояснил Дмитрий Булавин.

Между тем при должном уровне квалификации, уверен Дмитрий Попов, разобраться с подобным хулиганством может обычный полицейский.

«Если вас ослепили лазером в момент вождения, вы можете обратиться с заявлением в РУВД соответствующего района, на территории которого было совершено правонарушение, и зарегистрировать его, чтобы на ваше обращение не отреагировали в рамках работы с обращениями граждан. 213-я статья может оказаться для хулигана очень неприятной, потому что его действия не влекут за собой серьезного уголовного преследования только в том случае, если он не причинил серьезный вред здоровью потерпевшего», — отметил автоэксперт.

По словам юриста по корпоративному праву Николая Парийского, сотрудники полиции обладают необходимыми техническими средствами, чтобы доказать вину правонарушителя, ослепляющего других участников движения лазером.

«Если вы зафиксировали лазерный луч авторегистратором, сотрудники полиции могут установить хулигана, обратившись с соответствующими запросами к операторам сотовой связи — момент его проезда в данном месте фиксируется по биллингу. Если хулиганит кто-то из пассажиров, то следователь без труда выяснит, кто именно, потому что, как правило, подельники легко начнут друг друга сдавать, когда им объясняешь, что за групповое преступление возрастает мера ответственности», — пояснил Николай Парийский.

Эксперты отметили серьезность подобного правонарушения, поскольку оно может привести к серьезным авариям на дороге. И рекомендовали водителям, которые с ним сталкиваются, обращаться с соответствующими заявлениями в полицию, чтобы сформировалась правоприменительная практика наказания лазерных хулиганов.