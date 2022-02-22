«За суверенитет надо платить»: политолог Романов объяснил, что получат россияне за независимость Донбасса

Признание независимости Луганской и Донецкой народных республик обернется для России шквалом санкций, которыми раньше лишь пугали. Вероятно, заморозят «Северный поток — 2» и отключат от SWIFT, и, конечно, упадет рубль. Но при этом большая часть россиян решение по Донбассу поддерживают. Так считает политолог и аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН.

«В ближайшее время мы можем увидеть более широкие санкции против крупных российских предприятий, включая, например, крупнейшие российские государственные банки вроде ВТБ или Сбербанка. То есть по части российской экономики могут появиться значительные такие ограничения, которые впоследствии снизят потенциал экономический этих крупных структур. То есть отчасти это может значительно повлиять на российскую экономику. С другой стороны, нельзя же все измерять постоянно только условными единицами или ВВП, или уровнем дохода. Иногда есть решения, которые нужно принимать, исходя из геополитической воли и братских чувств», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

По словам Романа Романова, Россия показала всему миру, что готова бороться за свою безопасность в Европе, и это решение принесет чуть позже ощутимые плюсы.

«Негатив будет всегда появляться. Любые важные решения имеют некоторые последствия. Тем не менее я считаю, что за суверенитет надо платить, и если ты готов биться за национальную самостоятельность и за возможность иметь по-настоящему независимое государство, ведущее самостоятельную политику, то это впоследствии принесет гораздо больше плюсов России, и нужно быть готовыми к таким последствиям. Я думаю, что мы выстоим, и это, скорее всего, лишь укрепит Россию», — объяснил Роман Романов.

Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР — соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.