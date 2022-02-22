Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в обстреле населенного пункта Дзержинское

Донецк, 22 февраля. Подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Дзержинское в ДНР из крупнокалиберной артиллерии.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрел произошел в 7:15 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное.

«Выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что мирный житель в ЛНР получил ранения во время обстрела территории киевскими силовиками. Также сообщалось, что федеральный бюджет профинансирует пребывание эвакуируемых жителей Донбасса в пунктах временного размещения в Ростовской области, передает Infox.