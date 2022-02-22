Мужчина застрелил работницу РЖД в Челябинской области

Карталы, 22 февраля. Правоохранительные органы задержали местного жителя, который подозревается в совершении убийства на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД» в Челябинской области.

По версии полицейских, мужчина, используя гладкоствольное охотничье ружье, выстрелил в 35-летнюю сотрудницу предприятия. От полученных ран она скончалась на месте. После этого подозреваемый наткнулся на еще одного работника и нанес ему огнестрельное ранение в область головы. Пострадавший находится в реанимации одной из местных больниц.

«По результатам проведенных совместных розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Карталы и Межмуниципального отдела МВД России "Карталинский" лицо, совершившее преступление, задержано», — говорится в заявлении правоохранителей.

Недавно в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело человека с огнестрельными ранениями. Труп находился в квартире на Воронцовском бульваре.