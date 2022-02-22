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Профессор Пелличчари: признание Донбасса Кремлем поможет избежать тотального конфликта

Политика
Профессор Пелличчари: признание Донбасса Кремлем поможет избежать тотального конфликта
pixabay.com

Москва, 22 февраля. Решение Кремля по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик помогло избежать тотального вооруженного противостояния. Для этого президент РФ Владимир Путин прибегнул к выигрышному «кавказскому сценарию 2008 года», заявил профессор Игорь Пелличчари.

Профессор международных отношений итальянского университета Урбино Пелличчари допустил, что после недавнего решения российского руководства Киев может вступить в Североатлантический альянс. С этим связан вопрос и будущих властей Украины, которые, как считает эксперт, станут вести все более антироссийский курс политики.

«Приняв это решение, Путин пошел по кавказскому сценарию 2008 года: таким образом удастся избежать тотальной войны и ограничиться столкновением на региональном уровне, которое и так существует с 2014 года», — сказал Игорь Пелличчари в беседе с журналистом РИА Новости.

В понедельник глава российского государства подписал указ, согласно которому Донбасс признается суверенной территорией. Вечером 21 февраля Владимир Путин также обратился к соотечественникам с видеообращением.

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путин донбасс Россия и украина
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