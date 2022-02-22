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Мирный житель ЛНР получил ранение во время атаки ВСУ

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 08:48
Происшествия
Мирный житель ЛНР получил ранение во время атаки ВСУ
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Луганск, 22 февраля. Мирный житель Луганской Народной Республики получил ранения во время обстрела территории украинскими силовиками. Информацию об этом передали представители ЛНР.

Ранее представители республики сообщили, что населенный пункт Александровск в Луганской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате семь жилых домов и газопровод были повреждены.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявили, что в период с 18 по 20 февраля ВСУ нарушили режим прекращения огня 3231 раз на территории Донбасса. Кроме того ими было зафиксировано 2029 взрывов в ЛДНР.

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ЛНР всу донбасс
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