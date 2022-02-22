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Бывший одесский депутат Албу назвал признание ЛДНР переломным моментом для России

Политика
Бывший одесский депутат Албу назвал признание ЛДНР переломным моментом для России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Москва, 22 февраля. Признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) сыграет большую роль не только в жизни Донбасса, но и самой России.

Решение российского президента Владимира Путина подписать указ о признании независимости ЛДНР указывает на то, что РФ оправилась от последствий «беловежского сговора». Так считает бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

«Этот шаг говорит о завершении унизительного периода, наступившего после поражения в холодной войне», — приводит его слова ФБА «Экономика Сегодня».

Одесский депутат признался, что столкнулся со смешанными чувствами от новости о признании ЛДНР. Он испытывает радость за республики Донбасса, но в то же время ощущает грусть. Последняя связана с тем, что его родной город продолжает оставаться под гнетом бандеровской оккупации.

Несмотря на предостережения со стороны стран НАТО, президент России Владимир Путин принял решение о принятии независимости Луганской и Донецкой народных республик. Многие страны тут же пригрозили РФ санкциями и жесткими ответами. ФАН опубликовал список стран, которые поддержали решение российского руководителя.

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