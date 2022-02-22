Украинские силовики повредили газопровод в Александровске при обстреле ЛНР

Луганск, 22 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 мин запрещенного калибра по населенному пункту Старомихайловка, сообщили в ДНР. Одновременно с тем в населенном пункте Александровске (Луганск) был поврежден газопровод.

Украинские военные на протяжении нескольких дней атакуют территории республик Донбасса. При обстрелах используется вооружение, запрещенное к использованию минскими договоренностями. В результате одного из последних инцидентов повреждения получили газопровод и семь жилых домов, расположенных в Александровске.

Вечером 21 февраля российский лидер Владимир Путин принял указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). В тот же вечер представители трех сторон подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.