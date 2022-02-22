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Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону
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Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону

Политика
Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 февраля. Украина «стремится к миру» и продолжит «дипломатическую работу» по направлению Донбасса даже после решения России о признании независимости республик. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский провел переговоры с западными коллегами после исторического решения России. Беседа состоялась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, хозяином Белого дома Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

После этого украинский лидер выступил с пятиминутной речью и обратился к нации. По его словам, Украина имеет право на «индивидуальную и коллективную оборону».

«Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, но мы последовательны в своих действиях... Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины инициировал экстренный саммит «нормандской четверки». На нем он собирается поднять вопросы признания Россией независимости ЛДНР.

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Все новости / Политика / Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону
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