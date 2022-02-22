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Депутат Шеремет: Россия не боится новых санкций из-за признания ЛДНР

Политика
Депутат Шеремет: Россия не боится новых санкций из-за признания ЛДНР
er-duma.ru  /  Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Симферополь, 22 февраля. Признание Донецкой и Луганской народных республик может спровоцировать введение нового пакета антироссийских санкций, однако Москву ими запугать не получится. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Россия уже готова к любому из возможных событий, отметил он. По словам депутата, тот факт, что страны, считавшие себя оплотом демократии, поддерживают терроризм в отношении жителей Донбасса, очень печален. России с такими государствами явно не по пути, потому что ее граждане выбирают людские жизни, а не экономику. Об этом передает РИА Новости.

«Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются», — отметил Шеремет.

Указ о признании республик Донбасса был подписан в ходе видеообращения президента России Владимира Путина к гражданам страны. Во время него лидер РФ также заключил соглашение о сотрудничестве с ЛНР.

Введение санкций против России ранее подтвердила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Соответствующий указ уже подписан президентом страны Джо Байденом.

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