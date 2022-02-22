Володин анонсировал заседание ГД по вопросу ратификации договоров о взаимопомощи с ЛДНР

Москва, 22 февраля. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал признание Москвой независимости ЛНР и ДНР. Он уверен, что этот шаг остановит гибель жителей республики.

Для депутатов Госдумы 22 февраля будет очень ответственным днем, поскольку на повестке стоит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ЛДНР. Парламентарий указал, что единственным выходом из гуманитарной катастрофы было принятие этого решения.

По его словам, Москва на протяжении долгих лет добавилась от Киева соблюдения минских договоренностей. Однако украинские власти закрыли глаза на это и начали обстрел Донбасса, подчеркнул Володин.

«Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

В понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости обоих республик. В этот же день российский лидер собрал Совбез, а позже подписал соответствующие указы.