Медведев напомнил о «крепких нервах» России перед лицом санкций

Москва, 22 февраля. Признание Россией суверенитета Донбасса неизбежно вызовет санкционные ограничения со стороны мирового сообщества, однако Москва имеет к ним «крепкие нервы». Соответствующее мнение озвучил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик днем ранее заявлял, что при таком развитии событий давление на Москву будет запредельным, однако со временем напряжение будет спадать. По словам Медведева, Россия уже преодолевала любые проявления рестрикций и нападок, но, несмотря на это, перестала их бояться.

«Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — сказал зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал документ, признающий независимость Луганской и Донецкой народных республик. Вечером того же дня национальный лидер выступал с видеообращением к согражданам.