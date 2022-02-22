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Вашингтон будет пытаться разрешить кризис на Украине с помощью дипломатии

Политика
Вашингтон будет пытаться разрешить кризис на Украине с помощью дипломатии
pixabay.com

Вашингтон, 22 февраля. США высказали готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Однако в своих словах он добавил, что такой способ будут использовать до того момента, «пока не покатятся танки». При этом на данный момент администрация Вашингтона не намерена отправлять вооруженные силы страны на Украину в случае гипотетического конфликта.

«Мы не питаем иллюзий относительно того, что может произойти дальше, и готовы будем дать решительный ответ», — сказал представитель администрации.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении против России новых санкций. Свои действия он объяснил реакцией на признание Москвой независимости республик Донбасса.

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