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Посольство Казахстана в Киеве рассмотрит варианты эвакуации своих граждан

Политика
Посольство Казахстана в Киеве рассмотрит варианты эвакуации своих граждан
maxpixel.net

Киев, 22 февраля. Посольство Казахстана в Киеве продолжает свою работу, однако идет рассмотрение возможной эвакуации граждан из Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

Власти Индии также недавно рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. Они обратились ко всем, чье пребывание в стране «не является крайне необходимым».

Кроме того, ранее издание Bloomberg сообщило об эвакуации дипломатов США из Украины в Польшу. На данный момент основное американское посольство было перенесено из Киева во Львов.

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Казахстан украина эвакуация
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