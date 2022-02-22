Самолет индийской авиакомпании Air India вылетел на Украину для эвакуации сограждан

Киев, 22 февраля. Индийская авиакомпания Air India запланировала три специальных рейса в Киев на 22 февраля. Посадка самолетов ожидается в международном киевском аэропорту Борисполь.

Воздушные судна предназначены для эвакуации индийских граждан с территории Украины. Три самолета ожидаются во вторник, еще два вывозных рейса будут организованы 24 и 26 февраля, передает местная газета «Хиндустан таймс».

Французская авиакомпания Air France ранее отменила рейсы в Киев, запланированные на 22 февраля. Соответствующее решение связано с обострением обстановки на территории Украины. Во вторник перевозчик не будет осуществлять авиасообщение с Киевом.