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Самолет индийской авиакомпании Air India вылетел на Украину для эвакуации сограждан

Общество
Самолет индийской авиакомпании Air India вылетел на Украину для эвакуации сограждан
pxhere.com

Киев, 22 февраля. Индийская авиакомпания Air India запланировала три специальных рейса в Киев на 22 февраля. Посадка самолетов ожидается в международном киевском аэропорту Борисполь.

Воздушные судна предназначены для эвакуации индийских граждан с территории Украины. Три самолета ожидаются во вторник, еще два вывозных рейса будут организованы 24 и 26 февраля, передает местная газета «Хиндустан таймс».

Французская авиакомпания Air France ранее отменила рейсы в Киев, запланированные на 22 февраля. Соответствующее решение связано с обострением обстановки на территории Украины. Во вторник перевозчик не будет осуществлять авиасообщение с Киевом.

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украина индия эвакуация
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