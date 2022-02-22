МИД Казахстана выразил надежду на дипломатическое урегулирование украинского кризиса

Нур-Султан, 22 февраля. Правительство Казахстана заявило, что надеется на дипломатическое урегулирование текущей обстановки на территории Украины. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел республики.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании статуса суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Глава государства также заключил соглашение о дружбе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником. Представители МИД Казахстана подчеркнули, что вопрос о признании статуса республик государством не стоит.

При этом, как отметил постоянный представить Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, Киев просит Москву отменить решение о признании ЛДНР. По его словам, сторонам необходимо вернуться к переговорам.