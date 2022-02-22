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«Петлю надо рвать»: почему Россия признала независимость Донбасса
Политика
«Петлю надо рвать»: почему Россия признала независимость Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Признание ЛНР и ДНР — результат того, что угрозы войной и новыми санкциями на Россию не подействовали. Страна готова к возможным «карательным» мерам, которые бы в любом случае неминуемо последовали бы со стороны Запада. Так считает политолог Армен Гаспарян. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН.

«Зачем тянуть кота за хвост? Петлю надо рвать, пока она не затянула. Кстати, на Западе тоже нет единого мнения, что эти санкции к чему-то могут привести. Потому что они понимают, что все эти годы Россия не просто так сидела, а накапливала силы. Насколько у Запада хватит ресурсов воздействовать на Россию — это большой философский вопрос», — объяснил Армен Гаспарян.

«Петлю надо рвать»: почему Россия признала независимость Донбасса
Федеральное агентство новостей /

Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР - соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.

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