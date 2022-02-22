Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 07:44
07:38
Политика
МИД Казахстана выразил надежду на дипломатическое урегулирование украинского кризиса
07:37
Политика
CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым
07:14
Политика
Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»
07:01
Общество
Специалисты «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
07:00
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России
07:00
Политика
Новая геополитическая реальность: политолог Атаманенко о признании независимости ЛНР и ДНР
06:53
Политика
Сенатор Цеков: признание суверенитета спасет граждан Донбасса от Украины
06:49
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев просит Москву отменить решение о признании ЛДНР
06:46
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев хочет достигнуть мирового соглашения
06:42
Политика
Постпред России при ООН: 120 тысяч украинских силовиков стянуты к рубежам Донбасса
Все новости

CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым

Политика
CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 22 февраля. Очная встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назначена на 24 февраля. Решение по переговорам пока не менялось.

Глава Госдепа США все еще планирует встретиться с Лавровым, однако в Вашингтоне обсуждалась возможность ее отмены, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента. Согласно информации на вечер 21 февраля, Блинкен не менял свое решение по грядущей встрече с российским министром.

Причиной отмены очных переговоров представителей США и России может стать решение Москвы о признании независимости республик Донбасса. Ряд европейских и западных политиков, включая американских, осудили действия российских коллег.

Вернуться назад
Все новости / Политика / CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым
лавров блинкен госдеп сша
Комментировать