CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым

Вашингтон, 22 февраля. Очная встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назначена на 24 февраля. Решение по переговорам пока не менялось.

Глава Госдепа США все еще планирует встретиться с Лавровым, однако в Вашингтоне обсуждалась возможность ее отмены, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента. Согласно информации на вечер 21 февраля, Блинкен не менял свое решение по грядущей встрече с российским министром.

Причиной отмены очных переговоров представителей США и России может стать решение Москвы о признании независимости республик Донбасса. Ряд европейских и западных политиков, включая американских, осудили действия российских коллег.