Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 07:44
07:38
Политика
МИД Казахстана выразил надежду на дипломатическое урегулирование украинского кризиса
07:37
Политика
CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым
07:14
Политика
Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»
07:01
Общество
Специалисты «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
07:00
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России
07:00
Политика
Новая геополитическая реальность: политолог Атаманенко о признании независимости ЛНР и ДНР
06:53
Политика
Сенатор Цеков: признание суверенитета спасет граждан Донбасса от Украины
06:49
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев просит Москву отменить решение о признании ЛДНР
06:46
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев хочет достигнуть мирового соглашения
06:42
Политика
Постпред России при ООН: 120 тысяч украинских силовиков стянуты к рубежам Донбасса
Все новости

Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 07:43
Политика
Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 22 февраля. Факт признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР является «угрозой национальной безопасности и внешней политики США». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в подписанном указе о введении санкций против России.

В тексте документа отмечается, что после подобных шагов Россия автоматически вышла из Минских соглашений. Кроме того, решение Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, по мнению Байдена, создает угрозу стабильности и территориальной целостности украинского государства, передает «Профиль».

«И, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — сказал президент США.

На данный момент известно, что санкции могут ограничить денежный оборот между физическими и юридическими лицами с ДНР и ЛНР. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет любых торговых отношений с республиками.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»
санкции байден внешняя политика лднр угроза нацбезопасности
Комментировать