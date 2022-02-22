Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»

Вашингтон, 22 февраля. Факт признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР является «угрозой национальной безопасности и внешней политики США». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в подписанном указе о введении санкций против России.

В тексте документа отмечается, что после подобных шагов Россия автоматически вышла из Минских соглашений. Кроме того, решение Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, по мнению Байдена, создает угрозу стабильности и территориальной целостности украинского государства, передает «Профиль».

«И, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — сказал президент США.

На данный момент известно, что санкции могут ограничить денежный оборот между физическими и юридическими лицами с ДНР и ЛНР. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет любых торговых отношений с республиками.