Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России

Нью-Йорк, 22 февраля. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о введении санкций Вашингтона против России 22 февраля.

Заседание Совета Безопасности ООН было посвящено последним событиям, связанным с Украиной. Томас-Гринфилд подтвердила, что американские власти введут ограничительные меры против Москвы.

О рестрикциях ранее говорил американский президент Джо Байден. Он подписал указ о новых санкциях после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к соотечественникам из-за обострения ситуации на Украине. Он в своей речи заявил о признании независимости республик Донбасса после обращений глав ДНР и ЛНР с этой просьбой.