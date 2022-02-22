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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 07:00
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 22 февраля. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о введении санкций Вашингтона против России 22 февраля.

Заседание Совета Безопасности ООН было посвящено последним событиям, связанным с Украиной. Томас-Гринфилд подтвердила, что американские власти введут ограничительные меры против Москвы.

О рестрикциях ранее говорил американский президент Джо Байден. Он подписал указ о новых санкциях после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к соотечественникам из-за обострения ситуации на Украине. Он в своей речи заявил о признании независимости республик Донбасса после обращений глав ДНР и ЛНР с этой просьбой.

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