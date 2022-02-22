Постпред Украины при ООН: Киев просит Москву отменить решение о признании ЛДНР

Нью-Йорк, 22 февраля. Россия признала статус независимости Донецкой и Луганской народных республик. Однако Киев просит Москву отменить данное решение, заявил постоянный представить Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

Ранее президент России Владимир Путин провел видеообращение к гражданам страны. После трансляции глава государства подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он также заключил соглашение о дружбе с лидером ЛНР Леонидом Пасечником. По словам постпреда Украины, Москве необходимо отменить данное решение и вернуться к переговорам с Киевом.

Помимо этого, разочарование в связи с признанием Россией независимости ЛДНР выразили другие представители Организации Объединенных Наций. Как отметила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, они сожалеют о решении Москвы поддержать мир в республиках.