Постпред Украины при ООН: Киев хочет достигнуть мирового соглашения

Нью-Йорк, 22 февраля. Украина рассчитывает, что Совет Безопасности ООН примет меры для восстановления мира. С соответствующей просьбой к членам Совбеза обратился постоянный представить страны при организации Сергей Кислица.

В своей речи дипломат допустил, что Россия может отменить свое решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на дипломатическое взаимодействие с Москвой.

Указом президента РФ Владимира Путина Москва признала независимый статус ДНР и ЛНР. Данное решение раскритиковало западное сообщество и назвало его нарушением международного права. Постпред Китая, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал все стороны к сдержанности и диалогу.