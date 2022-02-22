Постпред России при ООН: 120 тысяч украинских силовиков стянуты к рубежам Донбасса

Нью-Йорк, 22 февраля. Примерно 120-тысячный военный контингент Украины стянут сейчас к линии соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующее заявление озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Политик выступил на срочном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, темой которого стала ситуация вокруг украинского государства и признание Москвой независимости Донбасса. В числе прочего Небензя заявил, что российская сторона неоднократно призывала мировую общественность обратить внимание на страдания жителей ЛДНР.

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — подчеркнул Василий Небензя.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛДНР.