Небензя: признание независимости ЛДНР не меняет состав участников Минских соглашений

Нью-Йорк, 22 февраля. Признание независимости ЛДНР не меняет состав участников минских договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Кроме того постпред напомнил, что главным виновником событий стал Киев. Украине неоднократно лично отказывалась вести прямые переговоры с республиками Донбасса, тем самым уклоняясь от исполнения Минских соглашений.

Ранее постоянный представитель КНР при ООН призвал к сдержанности в вопросе разрешения украинского кризиса. Он также призвал стороны не предпринимать действия, которые могут привести к увеличению напряженности.