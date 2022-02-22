Постпред России при ООН Небензя указал на необходимость остановить обстрелы ВСУ по Донбассу

Нью-Йорк, 22 февраля. Обстрелы Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины необходимо остановить. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат прокомментировал обострение ситуации на Украине во время заседания Совбеза ООН. Небензя заявил о важности сконцентрироваться на том, как избежать военного конфликта сторон и заставить ВСУ отказаться от огня в сторону ЛДНР.

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — подчеркнул постпред России при ООН.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением к россиянам из-за напряженной ситуации на Украине 21 февраля. Глава государства заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Соответствующий указ уже обнародован на портале правовой информации.