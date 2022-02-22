Постпред России при ООН Небензя указал Западу на необходимость сдерживания Киева

Нью-Йорк, 22 февраля. Западным странам необходимо сдерживать Украину после признания независимости республик Донбасса. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя выступил на заседании Совета безопасности ООН, которое посвящено ситуации вокруг Украины. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость республик Донбасса. В связи с этим Киев может продолжить обстрелы по ЛНР И ДНР.

«Обстрелы ЛНР и ДНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, Западу надо сдержать Киев», — заявил Василий Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прибыл на срочной заседание Совбеза организации и отказался от комментариев журналистам. На совещании будут решаться вопросы относительно украинского кризиса.