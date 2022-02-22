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Небензя заявил об открытости России к переговорам по Донбассу

Политика
Небензя заявил об открытости России к переговорам по Донбассу
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Нью-Йорк, 22 февраля. Правительство России открыто к любому диалогу по вопросам Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Москвы при ООН Василий Небензя.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании статуса независимости ДНР и ЛНР. Вместе с этим глава государства также заключил соглашение с лидером Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником о сотрудничестве. По словам Небензи, хоть Россия и готова к переговорам, она не намерена устраивать новую кровавую бойню в Донбассе.

Ранее представители Организации Объединенных Наций раскритиковали признание статуса ДНР и ЛНР Москвой. По словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, они сожалеют о решении России поддержать мир в республиках.

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