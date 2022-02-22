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Постпред России при ООН обвинил Украину в разрушении Минских соглашений

Политика
Постпред России при ООН обвинил Украину в разрушении Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 22 февраля. Украина прибегнула ко всем средствам ради саботажа и разрушения минских договоренностей. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Политик подчеркнул, что российская сторона неоднократно призывала обратить внимание на страдания жителей Луганской и Донецкой народных республик. По словам Небензи, на данный момент особую важность имеет концентрация на том, чтобы избежать полноценного вооруженного противостояния. Резидент России также указал на необходимость прекращения обстрелов территорий Донбасса со стороны украинских силовиков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. На этот счет Небензя заявил, что подобное развитие событий не вносит изменений в состав сторон Минских соглашений.

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