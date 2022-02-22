Племена Майя считали 22 февраля 2022 года датой конца света

Паленке, 22 февраля. Индейцы из племен Майя, по мнению экспертов, имели контакт с другими цивилизациями, которые обучили их письменности, грамоте и рассказали им об устройстве внеземного пространства. В Сети появилось новое пророчество племени, которое вызвало страх у юзеров по всему миру.

Древний народ оставил после себя наследие, которое до сих пор обсуждают во всех уголках мира. Об одном из самых известных пророчеств Майя говорилось в преддверии наступления 2012 года. Тогда, как утверждалось, должен был произойти конец света. Но этого не случилось, однако эксперты не стали отбрасывать пророчество на книжную полку в раздел «фантастика». Не исключено, что антропологи могли неправильно интерпретировать предсказания индейцев. Некоторые и вовсе утверждали, что момент этот настанет в зеркальную дату 22.02.2022.

По одной из версий, 2012 год стал завершением Эпохи Водолея, которую сами Майя называли Эпохой Пятого Солнца. В древних писаниях встречаются строки, которые говорят о неминуемых переменах при смене каждой из эпох. Однако точной даты так называемого конца света никто уже не называет.

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Известно, что в книге предсказаний Майя «Чилам Балам» есть пророчество о ливне, который прольется с небес, когда «четыре Бакаба низвергнуться на них». Однако в ней же сказано, что пророчества являются лишь загадками, которые невозможно точно интерпретировать или добиться очевидного ответа, прибегая к научным познаниям и математическим расчетам.

«Чилам Балам» также описывает следующие шесть эпох. Они носят общее название «Бесконечная ночь», а ее ангела зовут «Лгун». Судя по событиям последнего десятилетия, этот персонаж уже давно прибыл в наш мир, разнося семя раздора, тотальной лжи и заблуждений. Если верить предсказаниям Майя, новая эпоха будет называться Движение (Землетрясение), которая принесет климатические изменения и природные катаклизмы. Все это выглядит тоже весьма реалистично на фоне новостей о глобальном потеплении, но мы живем лишь на заре новой эры, поэтому вряд ли станем свидетелями серьезных перемен, но зато увидим зарождение нового мира.

Сегодня наступила зеркальная дата 22.02.2022, о которой ни раз говорили многие предсказатели. Болгарская провидица Ванга утверждала, что в этот день «сойдутся шесть двоек, пепел покроет землю и вода выйдет из берегов».