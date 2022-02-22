Постпред Китая при ООН призвал к сдержанности при разрешении кризиса на Украине

Нью-Йорк, 22 февраля. Кризис на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем через диалог и консультации, заявил китайский постпред при ООН.

Заседание Совбеза ООН посвящено конфликту вокруг Украины. Мероприятие стартовало в 05:00 по московскому времени 22 февраля. Российскую сторону представляет Василий Небензя.

«Все стороны в ситуации вокруг Украины должны проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности», — заявил представитель Китая.

Вечером 21 февраля Москва объявила о признании суверенитета республик Донбасса. Соответствующий указ был подписан сразу после видеообращения российского президента Владимира Путина к нации.