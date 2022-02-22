Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 07:43
07:38
Политика
МИД Казахстана выразил надежду на дипломатическое урегулирование украинского кризиса
07:37
Политика
CNN: Блинкен пока не отменял запланированную на 24 февраля встречу с Лавровым
07:14
Политика
Байден: признание Россией независимости ЛДНР «угрожает нацбезопасности США»
07:01
Общество
Специалисты «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
07:00
Политика
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд подтвердила введение санкций против России
07:00
Политика
Новая геополитическая реальность: политолог Атаманенко о признании независимости ЛНР и ДНР
06:53
Политика
Сенатор Цеков: признание суверенитета спасет граждан Донбасса от Украины
06:49
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев просит Москву отменить решение о признании ЛДНР
06:46
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев хочет достигнуть мирового соглашения
06:42
Политика
Постпред России при ООН: 120 тысяч украинских силовиков стянуты к рубежам Донбасса
Все новости

Политолог Неменский назвал решение по ЛДНР ответом России на безразличие Запада

Политика
Политолог Неменский назвал решение по ЛДНР ответом России на безразличие Запада
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 февраля. Россия приняла серьезное решение, признав суверенитет Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Теперь у нее нет пути назад, считает научный сотрудник РИСИ, политолог Олег Неменский.

Соответствующая мера Москвы стала ответом на отсутствие реакции Запада на российские предложения по гарантиям безопасности и бедственную ситуацию, которая в последние дни складывалась в Донбассе. В дальнейшем вопрос будет решиться в рамках переговоров России и западных стран, заявил Неменский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом, по мнению политолога, Россия сделала шаг на опережение. Обстрелы ЛДНР со стороны Украины показали, что кровопролитный конфликт не за горами. Поэтому Москва решила предотвратить глобальные последствия для граждан республик.

«Теперь признание республик гарантирует сохранность ДНР и ЛНР в целости. И крупных кровопролитных боев не будет. Конечно, мировое сообщество будет реагировать жестко и к этому нужно быть готовыми», — заявил Неменский.

При этом Владимир Путин в своем выступлении говорил не только о Донбассе. Он затронул историю Украины, порассуждал о судьбе государства и о том, какие угрозы для России таит нынешняя политика Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Неменский назвал решение по ЛДНР ответом России на безразличие Запада
украина путин донбасс
Комментировать