Политолог Неменский назвал решение по ЛДНР ответом России на безразличие Запада

Москва, 22 февраля. Россия приняла серьезное решение, признав суверенитет Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Теперь у нее нет пути назад, считает научный сотрудник РИСИ, политолог Олег Неменский.

Соответствующая мера Москвы стала ответом на отсутствие реакции Запада на российские предложения по гарантиям безопасности и бедственную ситуацию, которая в последние дни складывалась в Донбассе. В дальнейшем вопрос будет решиться в рамках переговоров России и западных стран, заявил Неменский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом, по мнению политолога, Россия сделала шаг на опережение. Обстрелы ЛДНР со стороны Украины показали, что кровопролитный конфликт не за горами. Поэтому Москва решила предотвратить глобальные последствия для граждан республик.

«Теперь признание республик гарантирует сохранность ДНР и ЛНР в целости. И крупных кровопролитных боев не будет. Конечно, мировое сообщество будет реагировать жестко и к этому нужно быть готовыми», — заявил Неменский.

При этом Владимир Путин в своем выступлении говорил не только о Донбассе. Он затронул историю Украины, порассуждал о судьбе государства и о том, какие угрозы для России таит нынешняя политика Киева.