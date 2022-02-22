Украинские силовики обстреляли семь домов под Луганском

Луганск, 22 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по территории населенного пункта Александровск (Луганская Народная Республика). В результате стрельбы повреждения получили семь жилых домов, сообщили представители ЛНР.

Информации о пострадавших и возможных жертвах не поступало. Днем ранее украинские силовики обстреляли районы Горловки и две школы в Донецке. Во время недавних обстрелов столицы Донецкой Народной Республики погиб один местный житель, о чем сообщала Народная милиция региона.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, признающий суверенитет ЛДНР. Российский лидер также заключил с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соглашение дружбы и взаимной помощи между Москвой и Донбассом. Ранее оба политика обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость территорий.