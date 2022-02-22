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ООН не получала информацию о событиях на востоке Украины от независимых источников

Политика
ООН не получала информацию о событиях на востоке Украины от независимых источников
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 22 февраля. Организация Объединенных Наций не получала из независимых источников сообщения о происходящем на востоке Украины. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Заявления были сделаны в ходе экстренного заседания Совбеза организации, которое созвали после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент специалисты анализируют информацию, которая поступает с востока Украины. Однако от независимых источников сведений пока не поступало.

По данным мирных жителей ЛНР и ДНР, Украина продолжает обстреливать территории республик. Обстановка на востоке страны накалилась в последние дни. Именно поэтому российская сторона приняла решение поддержать суверенитет Донбасса и сохранить мир в республиках.

Однако с намерениями Москвы не согласны ряд мировых держав. Так, по мнению постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, такое решение может иметь «глобальные последствия».

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