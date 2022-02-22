Власти Японии выступили против введения антироссийских санкций в энергетической сфере

Токио, 22 февраля. Правительство Японии раскритиковало возможность введения новых санкционных ограничений против России в энергетической сфере. Об этом говорится в материале газеты «Иомиури», сославшейся на собственные источники.

Как отметили ранее в представительстве Франции, председательствующей на данный момент в Европейском союзе, они намерены подготовить точечные санкции против России за признание ею статуса независимости ЛДНР. Однако японские власти заявили, что потенциальные ограничения против Москвы в энергетической сфере могут неблагоприятно отразиться на собственных экономических интересах Токио.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, в связи с этим западные страны могут ввести ряд ограничений против энергетического сектора страны.