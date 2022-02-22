Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 06:12
06:00
Происшествия
Украинские силовики обстреляли семь домов под Луганском
06:00
Политика
Витязева словами из песни «День победы» поздравила ЛНР и ДНР с независимостью от Украины
06:00
Экономика
Дефицит кадров: почему в Испании и Греции самый высокий уровень безработицы
05:58
Политика
ООН не получала информацию о событиях на востоке Украины от независимых источников
05:55
Политика
Власти Японии выступили против введения антироссийских санкций в энергетической сфере
05:51
Происшествия
Крупный прорыв трубы зафиксировали на улице Лени Голикова в Петербурге
05:40
Политика
Постпред США при ООН: Вашингтон не планирует снабжать Киев нежелаемым им ядерным оружием
05:36
Политика
ООН сожалеет о решении России поддержать мир в ДНР и ЛНР
05:29
Политика
Экс-депутат бундестага Герд: речь Путина по Донбассу нужно перевести на немецкий язык
05:28
Политика
Госдеп: США продолжат поиск «дипломатических решений» по Украине
Все новости

Постпред США при ООН: Вашингтон не планирует снабжать Киев нежелаемым им ядерным оружием

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 05:40
Политика
Постпред США при ООН: Вашингтон не планирует снабжать Киев нежелаемым им ядерным оружием
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Нью-Йорк, 22 февраля. Американская сторона не планирует поставлять Украине ядерное вооружение, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Киев сам не хочет иметь в арсенале оружие такого масштаба.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Глава российского государства также заключил с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соглашения о дружбе и взаимной помощи. В связи с этим было созвано экстренное заседание Совбеза ООН по Украине, где и выступает представитель США Линда Томас-Гринфилд.

Участие в саммите также принимает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Украину представляет постпред государства при организации Сергей Кислица, который, как и его российский коллега, отказался давать комментарии журналистам перед мероприятием.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Постпред США при ООН: Вашингтон не планирует снабжать Киев нежелаемым им ядерным оружием
донбасс украина и сша линда томас-гринфилд
Комментировать