Постпред США при ООН: Вашингтон не планирует снабжать Киев нежелаемым им ядерным оружием

Нью-Йорк, 22 февраля. Американская сторона не планирует поставлять Украине ядерное вооружение, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Киев сам не хочет иметь в арсенале оружие такого масштаба.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Глава российского государства также заключил с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным соглашения о дружбе и взаимной помощи. В связи с этим было созвано экстренное заседание Совбеза ООН по Украине, где и выступает представитель США Линда Томас-Гринфилд.

Участие в саммите также принимает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Украину представляет постпред государства при организации Сергей Кислица, который, как и его российский коллега, отказался давать комментарии журналистам перед мероприятием.