ООН сожалеет о решении России поддержать мир в ДНР и ЛНР

Нью-Йорк, 22 февраля. Организация Объединенных Наций не поддерживает решение России признать независимость ЛНР и ДНР. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Российская сторона приняла решение обеспечить вооруженными силами функции по поддержанию мира в республиках Донбасса. ООН жалеет об этом решении и говорит о возможных «глобальных последствиях».

«Мы также сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины в рамках "миротворческой миссии"», — заявила Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

Экстренное заседание началось по инициативе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. На нем присутствуют представители ряда мировых держав, в том числе, и России.