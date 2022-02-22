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Политика
Госдеп: США продолжат поиск «дипломатических решений» по Украине
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Госдеп: США продолжат поиск «дипломатических решений» по Украине

Политика
Госдеп: США продолжат поиск «дипломатических решений» по Украине
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 22 февраля. Признание независимости Россией Донецкой и Луганской народных республик «не свидетельствует» о желании Москвы к дипломатическому взаимодействию. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Однако Вашингтон по-прежнему исключает возможность военного вмешательства в ситуацию. По данным внешнеполитического ведомства, США полны решимости найти дипломатический путь урегулирования кризисной ситуации на Украине, который позволит избежать дальнейшей эскалации.

Одним из рычагов «дипломатического» воздействия американская сторона считает разговор на языке санкций. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении рестрикций в сфере денежного оборота с ДНР и ЛНР.

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