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Госдеп: США продолжат поиск «дипломатических решений» по Украине
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Госдеп: американские дипломаты будут перебираться на ночь из Украины в Польшу

Политика
Госдеп: американские дипломаты будут перебираться на ночь из Украины в Польшу
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 22 февраля. Дипломаты США на Украине будут проводить ночь в Польше, а затем возвращаться в страну. Это необходимо по соображениям безопасности, говорится в сообщении госдепа.

Государственный департамент принял очередные меры, чтобы обеспечить безопасность американским дипломатам на Украине. Весь персонал, который находится во Львове, перевезут на ночь в Польшу.

«Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия», — отмечается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее о вывозе американских дипломатов из Львова в Польшу сообщало агентство Bloomberg. Персонал США покинул Киев по соображениям безопасности. Теперь их примеру следует Израиль и направляет дипломатов во Львов.

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