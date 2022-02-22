Госдеп: американские дипломаты будут перебираться на ночь из Украины в Польшу

Вашингтон, 22 февраля. Дипломаты США на Украине будут проводить ночь в Польше, а затем возвращаться в страну. Это необходимо по соображениям безопасности, говорится в сообщении госдепа.

Государственный департамент принял очередные меры, чтобы обеспечить безопасность американским дипломатам на Украине. Весь персонал, который находится во Львове, перевезут на ночь в Польшу.

«Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия», — отмечается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее о вывозе американских дипломатов из Львова в Польшу сообщало агентство Bloomberg. Персонал США покинул Киев по соображениям безопасности. Теперь их примеру следует Израиль и направляет дипломатов во Львов.