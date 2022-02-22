Постпред РФ Небензя присутствует на заседании Совбеза ООН по Украине

Нью-Йорк, 22 февраля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прибыл на срочное заседание Совета безопасности организации. В ходе него будут решаться вопросы по украинскому кризису.

На данный момент дипломат не стал ничего говорить журналистам. Он посоветовал «слушать официальное заявление», которое он уже подготовил и озвучит в рамках мероприятия.

Заседание Совбеза пройдет при участии постоянных представителей Украины и США Сергея Кислицы и Линды Томас-Гринфилд. Они также отказались отвечать на вопросы СМИ перед заседанием.

Экстренное совещание было созвано по инициативе украинской стороны. Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.