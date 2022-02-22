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Sankei: 44,1% японцев высказались против введения санкций в отношении России

Общество
Sankei: 44,1% японцев высказались против введения санкций в отношении России
pixabay.com

Токио, 22 февраля. Большая часть японского населения негативно относится к введению санкций против российской стороны. Об этом свидетельствует проведенный накануне опрос.

Так, мнения японцев разделились практически наполовину. Около 43,9% респондентов уверены, что против России нужно ввести жесткие экономические ограничения. Однако 44,1% выступили против этой меры, передает газета «Санкэй» и телеканал FNN.

Социологический опрос проводился усилиями японских журналистов. Вопросы жителям страны задали 19 и 20 февраля. Общее число респондентов не уточняется.

Ранее стало известно, что Правительство Японии планирует ввести санкции против России на фоне признания Москвой ЛДНР. Основными направлениями были названы ограничение экспорта передовых технологий в области робототехники и искусственного интеллекта, а также полупроводников.

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