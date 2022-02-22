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Стоимость нефти Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года

Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 2014 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле текущего года подорожали до 97,48 доллара за баррель, прибавив в цене 2,19 процента. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

Согласно информации на 04:38 по московскому времени вторника, цена на нефть Brent увеличилась на 2,34 процента, торгуясь на уровне 97,62 доллара за баррель. В последний раз нефть этой марки стоила больше 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года продемонстрировала подъем на 3,41 процента, достигнув показателя в 93,29 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 04:43 по московскому времени 22 февраля.

Подорожание нефти в ближайшие месяцы ранее прогнозировал глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди. Он считает, что до конца года черное золото может стоить более 100 долларов за баррель.

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