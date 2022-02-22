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Члены СПЧ Вышинский и Брод назвали признание Россией ЛДНР ожидаемым шагом

Политика
Члены СПЧ Вышинский и Брод назвали признание Россией ЛДНР ожидаемым шагом
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Данное решение является вполне ожидаемым, поскольку оно назревало на протяжении восьми лет, заявили члены Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский и Александр Брод.

При этом они также отметили, что данная мера являлась вынужденной в связи с агрессией со стороны Украины. По мнению членов Совета, граждане ДНР и ЛНР долгое время ждали признания их суверенитета Россией и сейчас они воспринимают это «с огромным порывом восторга и энтузиазма», передает РИА Новости.

«Что касается России и граждан РФ, то я думаю, для большинства из них, повторю, это было вполне ожидаемым. Если говорить, глядя на это событие как на часть истории, которая вершится в эти минуты, то, конечно, это историческое событие», — добавил Вышинский.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с этим глава государства заключил соглашение с лидером ЛНР Леонидом Пасечником о дружбе и взаимопомощи.

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